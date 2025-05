Cerveteri, incidenti al Parco Borsellino: alcuni bambini rimasti feriti

Dopo alcune segnalazioni l’area è stata interdetta dalla Polizia Locale. Scoppia la polemica

I lavori di restyling realizzati grazie ai fondi PNRR terminati appena due mesi fa e ora quel nastro rosso a impedirne l’uso.

Protagonisti: i giochi di parco Borsellino. A causarne la chiusura alcuni incidenti ai più piccoli. In un caso, addirittura, una bimba di quattro anni circa, mentre stava usando lo scivolo per giocare, sarebbe caduta battendo la testa. Per fortuna solo tanto spavento. Ma la vicenda ha causato ovviamente allarme tra i genitori dei più piccoli. Quell’incidente, infatti, non sarebbe un caso isolato.

«Si sono fatti male tre bambini – segnala una cittadina sui social – Un taglio sotto il mento. Un taglio sull’inguine con punti di sutura annessi e una bambina è caduta è ha battuto la testa». Colpa dei gradini «distanziati di 30 centimetri».

E così dopo le segnalazioni ai carabinieri e alla Polizia locale, quest’ultima ha deciso di transennare l’area in attesa di verifiche tecniche da parte degli uffici competenti.