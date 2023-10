Pierini: “Per l’anno prossimo, abbiamo pianificato un approccio diverso di pulizia delle strade: istituire una squadra che coprirà l’intero mese estivo”

L’Assessore all’Ambiente, Marco Pierini, torna a parlare di ambiente e sicurezza nella città di Ladispoli. Per ciò che riguarda la pulizia e la manutenzione delle strade dichiara a Centro Mare Radio quanto segue: “Abbiamo effettuato un taglio delle erbe interstiziali quest’anno, ma a seguito delle abbondanti piogge nel mese di giugno, l’erba è cresciuta in modo straordinario, rendendo difficile il ripristino tempestivo del territorio. Questa situazione ha creato un senso di trascuratezza e abbandono nei marciapiedi e nelle strade, oltre a ostacolare il lavoro di pulizia poiché le sterpaglie trattenevano parte dei rifiuti abbandonati. Non abbiamo potuto effettuare un ulteriore intervento straordinario a luglio e agosto per mancanza di personale, il che ci ha portato a settembre dal punto di vista organizzativo. Per l’anno prossimo, abbiamo pianificato un approccio diverso: istituire una squadra che coprirà l’intero mese estivo.” – e aggiunge – “Inoltre, stiamo lavorando per istituire isole informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo consentirà a chiunque di smaltire i rifiuti in modo corretto, evitando atti incivili di abbandono. È importante notare che gli abbandoni comportano costi maggiori nella TARI poiché dobbiamo coprire i costi aggiuntivi del servizio straordinario di raccolta dei rifiuti”.

L’Assessore prosegue, poi, trattando l’argomento sicurezza aggiornando i cittadini circa l’istallazione delle foto-trappole per cercare di arginare gli atti vandalici. “Abbiamo incontrato alcune difficoltà burocratiche, ma prevediamo di installare 7-10 foto-trappole entro la fine del mese, con ulteriori installazioni in futuro. Stiamo cercando di contrastare il crescente fenomeno degli atti vandalici e riteniamo che questo sia il modo migliore per farlo” conclude .

