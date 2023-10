L’Assessore ai Lavori Pubblici di Cerveteri, Matteo Luchetti, si esprime sul tema del ripristino delle aree pubbliche a Cerveteri

L’Assessore ai Lavori Pubblici di Cerveteri, Matteo Luchetti, si esprime sul tema del ripristino delle aree pubbliche a Cerveteri:

“A Cerveteri ci sarà un notevole miglioramento dei suoi parchi pubblici grazie a un finanziamento di circa 2 milioni di euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi fondi consentiranno una ristrutturazione significativa in cinque parchi situati nella città. I parchi interessati da questo finanziamento includono il Parco Ina Casa, il Parco Della Legnara, il Parco Borsellino, il Parco Vannini a Cerenova e il Parco di via Corelli a Valcannato.

I parchi presenteranno variazioni significative, con alcune aree dedicate ai bambini, altre dotate di campi da gioco e spazi per l’attività sportiva e il fitness all’aperto. Tuttavia, è importante affrontare la questione degli atti vandalici, che hanno colpito soprattutto il Parco di via Luni. Stiamo valutando l’installazione di foto-trappole, ma un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sarebbe altrettanto cruciale per prevenire tali episodi. Il problema sottostante è la mancanza di cultura e rispetto nei confronti dei beni pubblici” – aggiunge inoltre che – “Un importante progetto futuro riguarda la realizzazione di una pista ciclabile a Campo di Mare, con l’obiettivo di collegare i comuni di Ladispoli e Cerveteri. Tuttavia, ci sono complicazioni legate all’attraversamento dell’Oasi di Torre Flavia, poiché attualmente non abbiamo ottenuto i permessi necessari per portare avanti questo progetto”.

Si esprime infine sul dissestamento del manto stradale che ha colpito una vasta area del Comune di Cerveteri.

“Riguardo alle strade, abbiamo stanziato una cifra nel piano triennale e per l’anno successivo per affrontare operazioni straordinarie. Tuttavia, queste risorse sono considerate insufficienti rispetto alle necessità del vasto territorio di Cerveteri. La manutenzione ordinaria è costantemente eseguita, ma in alcune aree particolarmente deteriorate, essa non è più sufficiente per ripristinare adeguatamente le strade” – conclude.

GM