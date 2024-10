La messa in onda è avvenuta domenica scorsa, all’interno del programma televisivo “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò

Marco Mellace nuovamente su La7: trasmessa la sua ricostruzione 3D di Paestum –

di Marco Di Marzio

Le ricostruzioni 3D realizzate da Marco Mellace, titolare di un canale YouTube seguitissimo, continuano ad essere riprese dalla televisione nazionale.

Domenica scorsa, infatti, in una nuova apparizione su La7, per la seconda volta all’interno del programma televisivo “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò, è stato riproposto il suo lavoro di computer grafica inerente l’antica Paestum.

Per colui conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof”, per il suo modo di intendere la didattica a livello multimediale, nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, si tratta dunque un nuovo importante riconoscimento dopo quelli già ottenuti tra interviste, premi, riprese tv nazionali e internazionali.

Link video: https://www.la7.it/eden/rivedila7/eden-un-pianeta-da-salvare-puntata-del-2992024-30-09-2024-560179