Maratona di Solidarietà per la Croce Rossa Italiana a Cerveteri

Sabato 5 aprile si svolgerà una maratona di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana a Cerveteri. I volontari saranno impegnati in una grande raccolta alimentare per supportare le famiglie in difficoltà economica e in stato di disagio socio-economico nel nostro territorio.

I volontari saranno presenti al Carrefour in Largo A. Loreti n.2 e al Conad City di Largo Almuneacar.

Le donazioni possono includere:

– Riso

– Pomodori pelati e passate

– Olio e tonno in scatola

– Caffè e latte a lunga conservazione

– Fette biscottate e biscotti vari

– Prodotti per la colazione in generale

– Legumi vari, come fagioli, lenticchie e ceci

– In generale, tutti i prodotti a lunga conservazione

Anche un singolo prodotto lasciato ai volontari può fare una grande differenza per chi ha maggiormente bisogno. Non lasciamo indietro nessuno.