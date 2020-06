Condividi Pin 1 Condivisioni

Si consiglia di lasciare chiuse porte e finestre e ritirare gli indumenti. Gli animali domestici per precauzione dovranno essere tenuti in casa o lontani dai luoghi trattati

Manziana, tra il 18 e il 19 giugno la disinfestazione contro le zanzare

Manziana, tra il 18 e il 19 giugno la disinfestazione contro le zanzare

Si informa la Cittadinanza che nella notte tra il 18 ed il 19 giugno (indicativamente a partire dalle ore 00:30) sarà effettuato un primo intervento di disinfestazione delle zanzare da parte della Società Anticimex, aggiudicataria del servizio.

Si invitano i Cittadini a comunicare all’ufficio ambiente, tramite autocertificazione in carta semplice da inviare all’email [email protected] it, eventuali allergie al prodotto utilizzato ed il proprio indirizzo così da escludere il servizio nella via interessata.

Durante l’esecuzione dei trattamenti è consigliato lasciare chiuse porte e finestre e ritirare gli indumenti al fine di evitare il contatto diretto con i prodotti utilizzati per la disinfestazione. Gli animali domestici (es.cani, gatti, etc) per precauzione dovranno essere tenuti chiusi in casa o comunque allontanati dai luoghi trattati.

Per leggere la scheda del prodotto: https://www.comune.manziana.rm.it/…/nella-notte-tra-il-18-…/