Manziana, Tari 2021: lo stato dei fatti e gli sviluppi nelle prossime settimane –

“Sono in arrivo proprio in questi giorni le bollette Tari 2021, determinate in base alle tariffe in vigore strutturate nel rispetto delle nuove disposizioni nazionali che, per volontà legislativa, hanno ridotto il peso della parte fissa delle tariffa (relativa ai metri quadrati delle unità immobiliari), aumentando, invece, il peso della parte variabile (collegata al numero degli occupanti).Su 5216 bollette emesse per utenze domestiche, il 58% ha avuto un calo dell’importo da pagare. Infatti, grazie all’impegno dei Cittadini ed al buon funzionamento del servizio porta a porta, il costo del servizio di raccolta dei rifiuti in un anno ha generato 28.000 euro di risparmi che hanno quindi permesso questo primo calo degli importi delle bollette. Si specifica, inoltre, che, vista la situazione di difficoltà che famiglie e pubblici esercizi stanno vivendo da più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale con fondi di bilancio ed a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto n.73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio ed in vigore dal 26 maggio, sta studiando le modalità per applicare sgravi ad hoc per le famiglie più disagiate e per gli esercizi pubblici che hanno subito limitazioni dell’operatività della propria attività.”

Lo rende noto dal proprio profilo Facebook il Comune di Manziana