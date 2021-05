Share Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, De Angelis e Orsomando: “La Gubetti chiarisca sulla “questione dei mastelli all’interno dei locali commerciali” –

“Prosegue la polemica tra i Commercianti e l’Assessora Gubetti che sembrerebbe non essere disposta ad un incontro con alcuni commercianti in merito alla questione dei mastelli all’interno dei propri locali.”

A dichiararlo via social i consiglieri comunali di Cerveteri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando.

“Preghiamo urgentemente l’assessora – prosegue la nota – di chiarire pubblicamente le sue intenzioni nel merito, al fine di risolvere questa imbarazzante situazione, in quanto la regola HACCP, per ciò che concerne “la gestione dei rifiuti all’interno dei locali” recita testualmente: “…occorre infatti svuotare frequentemente i bidoni presenti nei locali di lavorazione e conferire i rifiuti nei bidoni deputati alla raccolta dei rifiuti e disposti in zona ESTERNA…”.