Manziana, salito a 20 il numero dei positivi al Covid-19

La ASL ROMA 4 ha comunicato che altre 2 persone a Manziana sono risultate positive al Coronavirus Covid-19

La ASL ROMA 4 ha comunicato che altre 2 persone a Manziana sono risultate positive al Coronavirus Covid-19. Sale quindi a 20 il numero complessivo dei positivi al virus (19 residenti + 1 domiciliato), con altre 35 persone in sorveglianza domiciliare.

Tutte le procedure e i protocolli del caso sono stati attivati e le Autorità sono impegnate per monitorare e gestire la situazione.

Lo stato di salute dei positivi è relativamente buono: 16 sono a casa e non manifestano particolari problemi legati alla malattia, 4 invece sono ricoverati in diversi ospedali della Capitale. Le condizioni di questi ultimi sono buone ed in miglioramento, fatta eccezione per la persona che purtroppo da giorni è ricoverata in terapia intensiva.

“Ringrazio tutti i Cittadini che stanno collaborando rispettando le misure in vigore, restando a casa e uscendo solo se strettamente necessario- dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Voglio inoltre fare un plauso a tutte le forze dell’ordine: nonostante il numero esiguo degli agenti in servizio sul territorio stanno facendo un enorme lavoro con abnegazione, professionalità e spirito di sacrificio.

Sarò franco: aspettiamoci che nei prossimi giorni il numero dei positivi continui a salire e non spaventiamoci per questo.

Non ho dubbi sul fatto che usciremo da questa bruttissima situazione e lo faremo con la collaborazione e la forza di tutti. Come ha detto ieri Papa Francesco, commuovendo credenti e non credenti, nessuno si salva da solo!

Forza Manziana, Forza!”