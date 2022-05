Lunedì i primi interventi propedeutici all’apertura dei cantieri

Manziana: affidati i lavori per il rifacimento del manto stradale –

Uno dei tre lotti per il rifacimento del manto stradale, realizzabile con fondi del PNRR, è stato ufficialmente affidato alla ditta esecutrice dei lavori e lunedì 30 maggio partiranno i primi interventi propedeutici all’apertura dei cantieri.

Le vie interessate da questo lotto sono le seguenti:

– Via Tuscania

– Via Annivitti

– Via degli Scaloni

– Via Fonte della Dolce

– Via Saverio Ceciarelli

– Via Po- Via Santa Marinella

– Via Onorato Carlandi

Il rifacimento interesserà parte o l’intera via in base all’ammaloramento del fondo stradale. Successive comunicazioni relative alle modifiche della viabilità saranno rese note più avanti.