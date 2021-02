Share Pin 1 Condivisioni

Le domande per il nucleo familiare dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2022 mentre per l’assegno di maternità vanno considerati i 6 mesi dalla data del parto

Manziana: online i nuovi criteri per richiedere l’assegno di maternità

Da oggi on line il nuovo avviso con relativa modulistica per richiedere l’assegno di maternità e per il nucleo familiare.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande per l’assegno per il nucleo familiare scade il 31 Gennaio 2022 mentre per l’assegno di maternità vanno considerati i 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino in famiglia, nelle seguenti modalità:• presso il Protocollo del Comune;• a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo [email protected] ovvero a mezzo Servizio Postale all’indirizzo L.go G.Fara, 1 00066 Manziana (Rm).

Per avere maggiori informazioni clicca qui

