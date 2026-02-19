L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 2 del 17 febbraio 2026, sono state disposte importanti modifiche alla circolazione stradale nel tratto urbano della S.P. 493 Braccianese Claudia, al fine di migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Dove si interviene

Il provvedimento riguarda il tratto della S.P. 493 compreso tra il km 29+100 e il km 29+500, in prossimità dell’intersezione con Via Roma.

Negli ultimi anni questa porzione di strada è stata frequentemente interessata da sinistri, anche gravi, dovuti in particolare alla presenza di numerosi accessi ad attività commerciali che interferiscono con la fluidità e la sicurezza del traffico. La recente realizzazione della rotatoria su Via Roma ha già migliorato la gestione della circolazione e consente ora di adottare ulteriori misure di sicurezza.

Manziana, modifiche alla viabilità sulla S.P. 493 Braccianese Claudia

Cosa cambia

A partire da mercoledì 18 febbraio 2026 entreranno in vigore le seguenti modifiche.

•⁠ ⁠Tutti gli accessi in uscita dalle attività presenti nel tratto compreso tra il km 29+100 e il km 29+500 della S.P. 493 avranno obbligo di svolta a destra in direzione Manziana. Non sarà quindi più consentita l’immissione con svolta a sinistra o attraversamento diretto della carreggiata. *Ciò consentirà di tornare verso Bracciano usufruendo della rotatoria.*

•⁠ ⁠In Via Chiesetta delle Grazie viene istituito il senso unico di marcia in direzione S.P. Braccianese, con obbligo di svolta a destra verso Manziana.

Segnaletica

L’Amministrazione sta provvedendo all’apposizione della segnaletica necessaria a rendere visibile il nuovo regime di circolazione, come anche all’adeguamento della segnaletica orizzontale lungo il tratto interessato.

Invitiamo cittadini e automobilisti alla massima attenzione e collaborazione nella fase di avvio delle nuove disposizioni.

Consulta l’Ordinanza https://shorturl.at/0uDjo