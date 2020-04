Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco Bruno Bruni dal profilo social istituzionale ringrazia i cittadini e il Rotary Club Cerveteri e Ladispoli

Manziana, in meno di 10 giorni raccolti 6mila euro di donazioni – Il 30 marzo è stata data notizia dell’apertura di un codice Iban dove era possibile effettuare delle donazioni: in meno di 10 giorni sono stati raccolti circa 6mila euro.

“Voglio ringraziare i tanti Cittadini che nel silenzio, senza ostentare questo gesto, hanno fatto le loro donazioni sul conto del Comune – ringrazia il Sindaco Bruno Bruni – Come diceva San Luca “non sappia la tua mano sinistra ciò che fa la tua destra”.

Approfitto, inoltre, per ringraziare anche il Rotary Club Cerveteri e Ladispoli e il Rione Quarti di Manziana che rispettivamente hanno donato 1.000 e 500 euro: dal Cittadino che ha offerto 20 euro fino a queste donazioni più cospicue, ognuno sta facendo la sua parte in maniera spontanea e gratuita, mettendo a disposizioni somme che sono importantissime visto il periodo che stiamo vivendo e i giorni che ci aspetteranno nel prossimo futuro.

Con trasparenza intendiamo periodicamente aggiornare questi dati così da tenere informati i Cittadini sulla raccolta. Quelli che stiamo diffondendo oggi sono aggiornati al 9 aprile ma so già che anche altre realtà locali hanno dato o stanno per dare il loro contributo: ancora una volta grazie a tutti. Questo affetto così concreto e discreto è davvero commovente!”