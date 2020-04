Condividi Pin 11 Condivisioni

I dati forniti dalla Polizia Locale

Coronavirus, a Ladispoli solo 2 sanzioni tra Pasqua e Pasquetta – Secondo i dati forniti dalla Polizia Locale della città, in merito ai controlli compiuti per la verifica del rispetto delle norme di contenimento al Covid-19 emanate in Italia, a Ladispoli nel giorno di Pasqua sono state effettuate solo 2 sanzioni mentre zero nel lunedì di Pasquetta.