Tanti i cittadini che vi si sono recati per i loro acquisti

Manziana, il day one del mercato allo Stadio Comunale è un successo

Oggi primo giorno di mercato alla stadio comunale: molti i banchisti e le persone presenti.

“Ho fatto personalmente un giro allo stadio per capire come stesse andando questo nostro nuovo esperimento – commenta il Sindaco Bruno Bruni – e mi sembra di capire che le prime reazioni siano positive. Il mercato finalmente è tornato ad ospitare molte persone e molti banchi: un segnale di ripresa che spero sia di buon auspicio per il nostro futuro.”

Importantissimo il lavoro svolto dagli agenti di Polizia Locale, attenti a monitorare la situazione e a regolare gli accessi, per evitare assembramenti.

“Devo dire ancora una volta grazie alla nostra Polizia Comunale – continua il Sindaco Bruni – il loro contributo è prezioso. Insieme alla collaborazione e al senso civico dei numerosi Cittadini presenti, manzianesi e non, tutti insieme stiamo contribuendo ad indicare la strada per riappropriarci veramente della nostra abituale quotidianità, nel rispetto delle nuove disposizioni anti contagio.”

Al termine della mattinata saranno raccolte le opinioni dei banchisti.

“Invito i miei Concittadini a darci eventuali suggerimenti per migliorare l’organizzazione e la fruizione del mercato settimanale – conclude il Sindaco Bruni – Quello che stiamo costruendo è una novità per tutti e serve, quindi, una sincera partecipazione per riuscire ad ottenere il meglio per la nostra comunità.”