Manziana, ecco le poesie degli studenti della Tittoni

Condividi Pin 1 Condivisioni

Sono stati molti i ragazzi a contribuire all’iniziativa con dei versi

Si è concluso il progetto “Distanti ma Vicini”, realizzato dai ragazzi della scuola secondaria con il patrocinio del Comune di Manziana e di Canale Monterano.

“Ho accolto con grande entusiasmo l’iniziativa lanciata da una delle insegnanti di Lettere della nostra scuola media Tommaso Tittoni, la professoressa Silvia Guerra – commenta l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Eleonora Brini – Un concorso letterario simbolico attraverso il quale i disagi, le paure, le mancanze e le impressioni di molti ragazzi su questo periodo surreale che stiamo vivendo, hanno preso la forma di tanti, meravigliosi componimenti poetici.

“Distanti ma vicini” è uno dei progetti in modalità on line che abbiamo patrocinato con grande piacere proprio per la capacità di conciliare l’insegnamento tradizionale alla necessità di dover reinventare una nuova didattica che stimoli gli alunni, li motivi a credere in loro stessi e li renda protagonisti in un periodo di forzata emarginazione sociale, gli faccia sentire che non sono soli.

Ne approfitto per ringraziare la Preside Renza Rella e tutto il corpo docente che in sinergia con l’Amministrazione Comunale e le famiglie per il lavoro che si sta portando avanti se pur con qualche piccola difficoltà.

Questa situazione ci ha colti di sorpresa, è una novità per tutti e stiamo cercando di fronteggiarla nel miglior modo possibile. E il mio augurio più grande va ai nostri ragazzi che hanno energie inesauribili e, come dimostra questo progetto, non smettono mai di stupirci e farci emozionare.”

Per leggere tutti componimenti scritti dai ragazzi: https://padlet.com/prof_guerra/distantimavicini