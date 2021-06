Il sindaco e l’amministrazione comunale si congratulano con lui per il prestigioso titolo conseguito

Manziana: Bruno Canzanella insignito dell’onorificenza di “Cavaliere della Repubblica”

“Continuiamo con piacere a dare notizia di Concittadini che nel loro lavoro hanno raggiunto ed ottenuto importanti soddisfazioni ed onoreficenze.Lo scorso 3 giugno, presso la sede della Prefettura di Roma, il nostro Concittadino Bruno Canzanella, “su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri”, sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato insignito dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica “in considerazione di particolari benemerenze”.

L’Amministrazione comunale ed il Sindaco Bruno Bruni si congratulano con lui per il prestigioso titolo conseguito.

“Conosco Bruno da anni – ha detto il sindaco Bruno Bruni – un Concittadino che in qualità di funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sempre lavorato con professionalità e passione, portando a termine incarichi difficili e delicati sui quali ha giustamente sempre mostrato grande riserbo”.

“Di Bruno, oltre alla sua innata simpatia ed alla concreta vicinanza che quotidianamente mostra in parrocchia in favore di infermi e malati, ho sempre apprezzato proprio la riservatezza e l’umiltà: non ha mai vantato la sua professione, né i successi ottenuti (e nella sua carriera non sono certo mancati!)”.

“So quindi che con questo augurio pubblico probabilmente lo metterò umanamente in difficoltà, ma questi traguardi meritano di essere resi pubblici e condivisi con la comunità, in segno di gratitudine nei suoi confronti ed anche come monito ed esempio per tutti coloro che, nei più diversi settori, lavorano con dedizione, impegno e professionalità. Complimenti, Cavaliere Canzanella!”

