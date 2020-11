Manziana: attivo il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci per concittadini over 70, invalidi e diversamente abili

Share Pin 3 Condivisioni

Così in una nota diramata via social il Comune di Manziana: “L’Amministrazione Comunale, d’accordo e in collaborazione con i volontari del Gruppo di Protezione Civile La Fiora, le guardie zoofile di Fareambiente di Manziana e il Comitato di Sabatino della Croce Rossa Italiana, ha deciso di attivare un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei medicinali riservato agli over 70 in difficoltà, alle persone con invalidità e diversamente abili. Per accedere al servizio è sufficiente chiamare il numero 3291974458, comunicando l’elenco dei generi di prima necessità di cui si ha bisogno. L’operatore telefonicamente fornirà le indicazioni necessarie in merito alle modalità di espletamento del servizio e alle tempistiche di consegna. Si invitano tutti i Cittadini ad usufruire del servizio solamente in casi di reale necessità.”