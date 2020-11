Ladispoli, approvato il regolamento per taxi e NCC in città

Share Pin 1 Condivisioni

Grando: “qualcuno della minoranza ipotizzava emendamenti, ma non è qui per votare”

Il documento scritto, a quattro mani dall’Assessore Francesca Lazzeri e dalla Dottoressa Bodò, ha visto coinvolti nella stesura sia noleggiatori di auto con conducente che tassisti, per conoscere il loro punto di vista.

“Posso assicurare che le richieste accoglibili sono state assorbite all’interno del regolamento”, ha dichiara il sindaco Grando, all’ultimo consiglio comunale.

“In commissione, a qualcuna ho partecipato anche io, qualcuno della minoranza faceva osservazioni, ipotizzava emendamenti da presentare”, ha continuato.

“Purtroppo – ha aggiunto – non essendo in consiglio comunale, porteremo in approvazione il regolamento così com’è”.

“Però, l’ho detto in commissione e lo ribadisco oggi, se dovessero arrivare contributi allo scopo di migliorare il regolamento, saremo ben lieti di analizzarli e di integrare lo stesso”, ha poi specificato, aprendo alle opposizioni.

Il regolamento disciplina il rilascio delle concessioni e lo svolgimento dei servizi, quelli che sono i requisiti posseduti da chi richiede una licenza.

“È un regolamento abbastanza lungo e ci riallinea con quella che è la normativa vigente in questo momento” ha concluso il sindaco.