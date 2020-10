Share Pin 4 Condivisioni

Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis

Manutenzione straordinaria delle strade: si riprende con lungomare Marina di Palo

“Dopo i giorni di maltempo, rivedremo all’opera i mezzi per l’asfaltatura sulle strade della nostra città”. Con queste l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis , ha reso noto che domani prenderanno i lavori di manutenzione straordinaria delle strade.

“Si ricomincia – ha proseguito De Santis – dal lungomare Marina di Palo, per poi continuare su Via del Tritone e Via del Corallo. Ci saranno inoltre delle novità: grazie all’individuazione di ulteriori fondi di bilancio, l’Ufficio Manutenzioni ha messo in programma anche il rifacimento del manto stradale sul Ponte Navarra e di via Cesare Battisti. Quest’ultima è stata richiesta a gran voce dagli abitanti del quartiere Caere Vetus ed abbiamo fatto il possibile affinché venisse ricompresa in questo lotto di lavori. Siamo molto soddisfatti degli interventi portati avanti finora e ci impegneremo, con tutti i mezzi a disposizione, per continuare quest’opera di messa in sicurezza della viabilità di Ladispoli”.