Ladispoli, cambia la viabilità al drive in Covid presso la Casa della Salute

L’ingresso è stato spostato in via Don Lorenzo Milani nella zona artigianale

Le auto non resteranno più in coda sulla statale Aurelia, come accaduto nei giorni scorsi, rischiando dunque di congestionare una delle arterie principali per gli spostamenti sul litorale, ma saranno canalizzate all’interno della zona artigianale.

L’ingresso è stato spostato in via Don Lorenzo Milani con uscita sulla via Aurelia. A monitorare la situazione gli uomini della Polizia locale per evitare il rischio di paralizzare la Settevene Palo.

Il primo cittadino è poi tornato a puntare i riflettori sul numero di casi ad oggi presenti in città: circa 100.

Un aumento «prevedibile perché – ha spiegato – ogni giorno vengono processati al drive in circa 400 tamponi, la maggior parte di Ladispoli».

Ma non solo, facendo un rapporto tra numero di positivi (100) e numero di abitanti, circa 42mila, la percentuale di positivi in città «non è la peggiore della Asl Roma 4». Si parla infatti di circa lo 0,26% della popolazione.

Il primo cittadino dunque invita a mantenere «i nervi saldi» e a non fare allarmismo. «Ciò che importa – ha detto – è continuare a rispettare le regole e che ognuno di noi faccia la sua parte».

