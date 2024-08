Giovanissima, ma già con una ricca esperienza: Sharon Cianfarini (Fantasia della Sfoglia) ci racconta la sua nuova attività. Inaugurazione fissata per domenica 11 agosto

A Ladispoli è in arrivo una nuova attività. Nuova in tutti i sensi, dal format alla location, uno spazio che è stato totalmente rivoluzionato. Quella che era un ex negozio di biancheria si trasformerà in Mangia che ti pasta, il primo locale sul territorio che unisce una pasta fresca di qualità alla possibilità di consumare il proprio pasto in modo rapido, una formula ideale per una pausa pranzo o per una cena diversa dal solito. L’inaugurazione è fissata a domenica 11 agosto alle ore 17:30 a via Ancona 56. Noi di baraondanews.it abbiamo deciso di conoscere meglio chi ha deciso di intraprendere quest’avventura e il suo nome è già sinonimo di qualità. A soli 22 anni, Sharon Cianfarini ha deciso di allargare l’attività di famiglia, cercando di percorrere strade inedite. Seppur giovanissima, Sharon ha voluto fortemente creare qualcosa di nuovo e ha deciso di raddoppiare. Infatti, insieme alla sua famiglia, Sharon gestisce anche Fantasia della Sfoglia, negozio di pasta fresca in via Genova che ha già festeggiato 12 anni di attività.

Mangia che ti pasta: a Ladispoli arriva una nuova attività

“Era da tempo che avevo in mente questo progetto – ha confessato Sharon – ma stavo aspettando il momento giusto. L’idea nasce da un concetto nuovo qui a Ladispoli. È vero, ci sono diverse tavole calde, ma da noi si potrà scegliere il formato di pasta che si desidera e abbinarlo a vari condimenti. Proporremo i classici, carbonara, amatriciana e cacio e pepe e anche una scelta vegetariana, che si baserà sulla stagionalità dei prodotti. A questo aggiungeremo un condimento alla crema di scampi e dei fritti, friggeremo anche la pasta fresca. Per chiudere, ci saranno ravioli dolci. Da pochissimo abbiamo sperimentato un raviolo al limone con miele e noci, che metteremo in menù”.

“Faremo tutto noi, dalla pasta ai condimenti e ci sarà solo pasta fresca di nostra produzione. Chiaramente il laboratorio rimarrà aperto nella sua sede a via Genova dove continueremo con il lavoro classico. Il cliente arriverà qua e, tempo di cuocere la pasta, potrà mangiare un primo piatto con materie prime di alta qualità”.

“Mi piacerebbe molto che si capisse che questo locale sarà un mix di esperienza e un po’ di sana incoscienza. A lavorare saremo in 3 e il più grande di noi ha 25 anni. Insomma, uniremo la storia della nostra pasta all’uovo a questa nuova attività. Ce la metteremo tutta affinché il nostro sogno diventi una realtà consolidata”.

“I miei genitori hanno creduto in questa idea da subito. Certo, gestire 2 locali non sarà semplice; io cercherò di essere presente il più possibile su entrambi i fronti, sempre col supporto di mia madre, che, invece, si occuperà del laboratorio”.

In occasione dell’inaugurazione alcuni dei primi verranno proposti a metà prezzo. Per il periodo iniziale, il locale sarà aperto pranzo (12:00-15:00 ca.) e cena (18:30-22:30 ca), 7 giorni su 7.