Il pugile di Ladispoli in gara nazionale contro il campione in carica Ramundo

Malvitano è un pugile promettente, nel professionismo ha un record di risultato, su ben 12 vittorie ha totalizzato 3 K.O. Ed ora vola ai campionati italiani per il titolo nazionale.

“Sono emozionato – dichiara l’atleta di Ladispoli – per essere arrivato ad un livello così alto, combatterò il mio 19° match da professionista in Abruzzo contro il campione in carica Stefano Ramundo”.

Malvitano, assalto al titolo italiano

“Con il mio allenatore Fabio Filippini ci stiamo allenando tantissimo, non abbiamo interrotto gli allenamenti neanche la vigilia di Natale e a Santo Stefano. Il mio obiettivo è ben chiaro: io andrò li per vincere voglio vincere per me stesso e per i miei bambini”.

“Ci tengo – aggiunge – a ringraziare la mia manager, la mia scuderia TEAM MAGNESI E BOXE LADISPOLI che hanno creduto in me dall’inizio per farmi partecipare a questo prestigioso titolo che sogno da anni. Fabio è la mia spalla, mi sta vicino, studia ogni particolare dell’allenamento per farmi stare al top: andremo a fare sparring a casa del mio team magnesi con Micheal magnesi, campione del mondo wbc”.

“Non ha altro da dire se non che voglio vincere, voglio essere il campione. Voglio che i miei bambini diranno che il loro papà è campione italiano”.