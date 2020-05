Maltempo per la giornata di domani 20 maggio lungo il territorio

Condividi Pin 7 Condivisioni

Maltempo per la giornata di domani lungo il territorio – Emanata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio allerta meteo con codice giallo per il territorio. Per la giornata di domani 20 maggio 2020 e per le successive 9-12 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.