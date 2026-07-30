Punta di Palo, pubblicato l’avviso di deposito della variante al Piano Regolatore Generale

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso di deposito relativo alla variante al PRG per il Programma Integrato di Intervento dell’area di Punta di Palo.
Gli interessati possono consultare gli elaborati e presentare eventuali osservazioni nei tempi e con le modalità previste dalla normativa.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune a questo link
https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-di-deposito-variante-prg-punta-di-palo