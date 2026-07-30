Consorzio sociale Cerveteri e Ladispoli si apre uno spiraglio?

Ci siamo spesi per la realizzazione del Consorzio da anni, con convegni dibattiti, comunicati etc, cosi scrivono tante realtà associative e sindacali che operano nelle politiche sociali, occupandosi di povertà, disabilità, non autosufficienza, anziani e famiglie fragili, dipendenze e quant’altro ruota intorno a questo

importante settore della Pubblica Amministrazione.

Abbiamo fatto in ogni modo pressione sui Comuni affinché imprimano una svolta radicale al funzionamento delle politiche sociali, avviando la realizzazione del Consorzio Sociale. In alcuni momenti ci sembrato un obiettivo più vicino, in altri momenti, lo abbiamo visto allontanare nel tempo. Negli ultimi giorni è successo di tutto soprattutto con la presa di posizioni di consiglieri comunali sia di Ladispoli che di Cerveteri. Sembra comunque si sia riaperto uno spiraglio con la proposta del Sindaco di Ladispoli, di far lavorare insieme i due consigli comunali per addivenire ad una proposta unitaria, una proposta che sicuramente, se fosse stata fatta dai due sindaci qualche mese, fa avrebbe contribuito a chiarire molti aspetti ed evitato una radicalizzazione del dibattito (Consorzio si o no) assolutamente inutile e distorta rispetto ai problemi oggi in discussione.

Ne siamo felici anche se intendiamo verificare la volontà di tutti di lavorare positivamente, mettendo da parte la diversità delle posizioni politiche. Speriamo che ciò avvenga in tempi strettissimi, affinché a settembre si possa aprire una nuova fase, con i primi atti amministrativi necessari per concretizzare la scelta consortile.

Aspettiamo fiduciosi che anche coloro che hanno manifestato dubbi e criticità possano superarle: la posta in ballo è la capacità di adeguarsi al rapido mutamento dei bisogni sociali che soprattutto in alcune aree (famiglie e adolescenti fragili, disabili, anziani non autosufficienti) mostrano sempre più l’urgenza di

intervenire con nuove e diverse modalità di intervento.

Firmatari:

Piccolo Fiore APS/Ets, Nuove Frontiere APS/Ets, Animo Odv, Libera/Presidio Cerveteri-Ladispoli, Centro Solidarietà Cerveteri, Volontari Ospedalieri/Ladispoli e Volontari Ospedalieri Cerveteri, Amababa odv, UDI gruppo Nilde Iotti, Scuolambiente Odv, Auser Civitavecchia Gruppo Cerveteri e Ladispoli, Spicgil/Lega Civitavecchia