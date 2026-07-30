1 Oro per Princigalli e 1 Oro per Cardillo al Campionato Italiano su Strada 2026 e la DEBBY ROLLER TEAM vola

Riceviamo e pubblichiamo

Rientrata la rappresentativa delle categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) della DEBBY ROLLER TEAM, al Campionato Italiano su Strada 2026 svolto nel circuito stradale di Torino nel parco “La Colletta” dal 17 al 19 Luglio e regolamentato dalla federazione Sportiva Nazionale olimpica Skate Italia, dove si sono confrontate più di 400 atlete già qualificate dai loro rispettivi Campionati Regionali nell’anno in corso.

Ancora una volta a mettersi in evidenza è Valeria Nunzia Princigalli, nella categoria Ragazze che conquista l’ORO nei mt 5.000 ad Eliminazione e si laurea anche su strada Campionessa Italiana. Sempre nella stessa giornata conquista la medaglia di Bronzo nel giro Team Sprint (Staffetta a 2) dove lei era l’ultima frazionista. Ancora una medaglia d’ORO, ma questa viene conquistata nella categoria Ragazze 12, da Greta Cardillo Ciccione nella mt 80 in corsia che conquista con una grandissima prova, il prestigioso titolo

Skate Italia. Insieme a Valeria a conquistare la preziosissima Medaglia di Bronzo è Cristina Pilli, come prima frazionista nel giro Team Sprint, dove conquistano la prima medaglia in questa tipologia di gara, nella storia DEBBY.

Ad onorare la maglia con i propri risultati sono stati: Flavia Crusco 14^ nella mt 2.000 a Punti Ainhoa Izzo Madrid 24^ nella mt 80 in Corsia, Leonardo Tatulli 31° nella mt 3.000 a Punti, Kevin Ionut Bocu 35° nella mt 3.000 a Punti, Emma Mellini 81^ nella mt 3.000 a Punti. Il coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris nonostante le difficoltà riscontrate in questo Campionato Italiano è entusiasta per i risultati ottenuti e soprattutto per il potenziale dimostrato, che fan ben sperare per un roseo futuro. Inoltre dichiara che non è stato semplice preparare un Campionato Italiano ed un Campionato D’Europa consecutivo senza un giorno, svolti in località italiane differenti, mentre avevamo a Ladispoli gli atleti più grandi che stanno preparando il Campionato Italiano di Settembre, allo stesso tempo gestire lo stato di forma e la motivazione di tutti gruppi, è stata veramente una grande impresa.

A maggior ragione ringrazia ancora una volta tutto lo Staff DEBBY composto da eccellenze nazionali, a partire dalla loro allenatrice del settore giovanile Valentina Manca, dal prezioso e determinante lavoro della Psicologa dello Sport Katia Pacelli, del preparatore della respirazione e del mindfulness Massimiliano Bizzozzero e dell’attività svolta dal preparatore atletico Daniele Guidetti.

Ora si ritorna nella preparazione pel prossimo appuntamento per gli atleti DEBBY, che sarà il Campionato Italiano su Strada per le categorie maggiori, che si terrà a Vado Ligure (SV) dal 3 al 6 Settembre