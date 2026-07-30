Cerveteri, domani alle 15 il Consiglio comunale: all’ordine del giorno l’assestamento di bilancio 2026

È stato convocato per domani, alle ore 15, il Consiglio comunale di Cerveteri. La seduta si aprirà con le comunicazioni istituzionali e proseguirà con l’esame di un importante provvedimento in materia finanziaria.
All’ordine del giorno figura infatti la proposta relativa all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
L’assestamento generale di bilancio rappresenta uno degli adempimenti previsti dalla normativa per verificare l’andamento della gestione finanziaria dell’Ente e apportare le eventuali variazioni necessarie alle previsioni di bilancio. Contestualmente, il Consiglio sarà chiamato ad accertare il permanere degli equilibri finanziari, condizione indispensabile per garantire la corretta gestione delle risorse comunali.
La proposta sarà sottoposta all’esame dell’Aula con richiesta di immediata eseguibilità, consentendo, in caso di approvazione, l’immediata efficacia del provvedimento.