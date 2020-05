Condividi Pin 2 Condivisioni

Lo rende noto il Consigilere regionale Lazio Marietta Tidei

Civitavecchia, Marietta Tidei: “Presentata in Regione con Cavallari una mozione sul futuro del porto” – Così dal proprio profilo social il Consigliere regionale Lazio Marietta Tidei: “Insieme al collega Enrico Cavallari abbiamo presentato una mozione sul futuro del porto di Civitavecchia che domani verrà discussa in Consiglio. Subito il piano strategico della zls e una posizione chiara della Giunta sulle misure di rilancio dello scalo. Basta con quelle concessioni che non portano sviluppo e lavoro e si apra subito un fronte con il Governo per chiedere aiuti straordinari.” Di seguito il link: https://bit.ly/3g6k28c