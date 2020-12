Share Pin 12 Condivisioni

Maltempo, notte impegnativa per i volontari prociv di Ladispoli

“Questa notte è stata molto impegnativa per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che a causa della pioggia, del forte vento e di una eccezionale mareggiata, hanno monitorato la situazione nel territorio comunale”.

A riportarlo sono gli stessi volontari che aggiungono:

“A destare maggiore preoccupazione la situazione dei due fossi, Vaccina e Sanguinara, le cui foci risultavano in parte ostruite dalla sabbia. Fortunatamente, a parte qualche disagio a via del Lavatore, la situazione non ha creato ulteriori problemi. I controlli da parte della Protezione Civile Comunale continueranno anche per tutta la giornata odierna, fino a fine emergenza”.