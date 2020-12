Share Pin 1 Condivisioni

Protezione civile comunale a lavoro nel monitoraggio della città a causa del forte vento

Maltempo Ladispoli: messi in sicurezza alcuni cartelli pubblicitari –

Il forte vento che da questa mattina sta imperversando su tutto il litorale sta creando qualche disagio anche nella città balneare di Ladispoli.

Il forte vento ha divelto qualche cartellone pubblicitario, come accaduto a via Firenze, per fortuna senza danni a cose o persone.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Protezione civile comunale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree interessate, transennandole.

I volontari sono al momento operativi nel monitoraggio della città. In caso di emergenza possono essere contattati al numero: 347 635 6856

