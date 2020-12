Coronavirus, tutto pronto per la campagna vaccinale

Share Pin 1 Condivisioni

Si partirà dagli operatori sanitari e sociosanitari e gli anziani nelle Rsa. Obiettivo: 40milioni di vaccinati entro l’estate

Con l’arrivo delle prime dosi del vaccino anti covid, parte la campagna vaccinale in Italia.

Il piano prevede di raggiungere circa 40milioni di persone entro il mese di agosto.

Tra dicembre e febbraio sarà data priorità a:

Operatori sanitari

Operatori sociosanitari

Anziani nelle Rsa

Personale Rsa anziani

Ultraottantenni

Si proseguirà tra marzo e maggio con:

Persone in servizi essenziali

Personale scolastico

Forze dell’ordine

Persone tra i 60 e gli 80 anni

Eventuali aree di focolaio

Nell’ultima fase, infine, quella che va da giugno ad agosto si procederà alla vaccinazione di massa. L’obiettivo è quello di raggiungere l’immunità di gregge: 40milioni di vaccinati.

La campagna di vaccinazione sarà portata avanti in ospedali e unità mobili. Saranno inoltre allestiti anche dei gazebo e ci si vaccinerà anche negli ambulatori dei medici di famiglia e presso la sanità militare.

Per consentire inoltre la vaccinazione di massa saranno allestiti dei centri anche in spazi pubblici come palestre e fiere.

