Interventi senza sosta tra alberi caduti, allagamenti e smottamenti. I volontari della Protezione Civile impegnati giorno e notte sul territorio, rinunciando al riposo e agli affetti familiari per rispondere alle richieste di aiuto dei cittadini.

Maltempo, i volontari dell’AVAB ODV in prima linea per aiutare la popolazione –

Le intense precipitazioni e la violenta ondata di maltempo che hanno colpito il territorio nelle ultime ore hanno richiesto uno straordinario impegno da parte dei volontari dell’AVAB ODV – Protezione Civile, prontamente intervenuti per fronteggiare le numerose situazioni di emergenza provocate dalle avverse condizioni meteorologiche.

Fin dalle prime segnalazioni, i volontari si sono mobilitati per prestare assistenza alla popolazione e contribuire alla messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate dai fenomeni atmosferici. Alberi caduti, smottamenti, strade impraticabili, abitazioni e locali allagati hanno rappresentato alcune delle principali criticità affrontate dalle squadre operative.

Particolarmente impegnativi gli interventi nelle zone di Anguillara Sabazia, lungo la via Braccianese e la via Flaminia, e nelle località di Osteria Nuova e Vigna di Valle, dove le abbondanti piogge hanno provocato disagi alla viabilità e alle abitazioni, rendendo necessario un tempestivo intervento dei soccorritori.

Una mobilitazione che non ha conosciuto soste. Tra la serata dell’8 ottobre e le prime ore del 9 ottobre, tutti i volontari disponibili hanno operato incessantemente sul territorio, rispondendo alle numerose richieste di intervento provenienti dai cittadini e dagli enti competenti. Un lavoro particolarmente complesso, reso ancora più difficile dalla contemporaneità delle emergenze e dalle condizioni ambientali.

L’AVAB ODV ha fornito un importante contributo alle operazioni di assistenza, affiancando il sistema dei soccorsi in un momento in cui le numerose segnalazioni hanno richiesto uno sforzo collettivo straordinario. Gli interventi sono stati affrontati progressivamente, secondo le necessità e le priorità emerse sul territorio.

Dietro ogni intervento, però, ci sono soprattutto persone. Donne e uomini che, con generosità e spirito di servizio, hanno lasciato le proprie famiglie, rinunciato al riposo e messo a disposizione tempo, energie e competenze per aiutare chi si trovava in difficoltà. Una testimonianza concreta del valore del volontariato di Protezione Civile, che proprio nelle situazioni più critiche dimostra quanto siano fondamentali la solidarietà, la preparazione e la presenza sul territorio.

L’impegno non si è esaurito con la conclusione degli interventi più urgenti. Durante la notte tra l’8 e il 9 ottobre, i volontari hanno mantenuto un presidio operativo presso la propria sede, pronti a intervenire nuovamente in caso di necessità, anche alla luce del perdurare dello stato di allerta meteorologica.

Il maltempo ha provocato danni e disagi anche in altre località del litorale romano, tra cui Ladispoli, dove si sono registrati allagamenti di strade, garage e abitazioni, confermando la gravità di una situazione che ha messo a dura prova cittadini e strutture di soccorso.

In questo scenario, l’attività dell’AVAB ODV rappresenta un esempio significativo di impegno civico e responsabilità collettiva. Un presidio di solidarietà che, attraverso la disponibilità dei suoi volontari, contribuisce ogni giorno alla sicurezza delle comunità.

Perché nelle emergenze, accanto ai mezzi e alle attrezzature, a fare la differenza sono soprattutto le persone: quelle che, quando arriva una richiesta di aiuto, scelgono di esserci.