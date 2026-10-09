Aperte le iscrizioni al progetto promosso da Le Odìssere Teatro, dedicato agli under 35. Teatro, cinema, musica e linguaggi multimediali per raccontare storie, condividere esperienze e costruire nuove forme di espressione. Primo incontro domenica 11 ottobre.

Cerveteri, “Eroi come noi”: un laboratorio gratuito per dare voce alla creatività dei giovani –

Un luogo in cui le idee prendono forma, le esperienze personali diventano racconti e la creatività si trasforma in un’occasione di incontro e crescita collettiva. È questo lo spirito di “Eroi come noi”, il laboratorio creativo multimediale gratuito rivolto ai giovani fino ai 35 anni, organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con il Comune di Cerveteri, ParcoLab Fürstenfeldbruck e ANCI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni uno spazio di partecipazione e sperimentazione artistica, nel quale ciascuno possa esprimere liberamente la propria sensibilità, condividere esperienze e contribuire alla realizzazione di un progetto comune.

Il primo incontro di orientamento è in programma domenica 11 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare di Cerveteri. Sarà l’occasione per conoscere le finalità del laboratorio e avvicinarsi a un percorso che, tra ottobre e novembre, accompagnerà i partecipanti nella creazione di un’opera d’arte originale, ibrida e multimediale.

A guidare le attività sarà Odette Piscitelli, attrice, formatrice e direttrice artistica di Le Odìssere Teatro, affiancata da professionisti del settore multimediale. Il programma prevede esercitazioni individuali e collettive attraverso i linguaggi del teatro, del cinema, della scrittura creativa e della musica, senza richiedere particolari competenze o precedenti esperienze artistiche.

Al centro del progetto ci saranno soprattutto i giovani e le loro storie. Un’esperienza personale potrà trasformarsi in un cortometraggio, un video, un podcast, un brano rap oppure un monologo teatrale. Saranno gli stessi partecipanti, attraverso il confronto e la sperimentazione, a individuare le modalità espressive più adatte per dare vita ai propri racconti.

Il laboratorio intende così diventare un vero e proprio cantiere collettivo di idee, capace di valorizzare le differenze, incoraggiare la collaborazione e favorire la costruzione di nuove relazioni. Un ambiente protetto e inclusivo, nel quale la libertà di espressione rappresenta il punto di partenza per sviluppare un’opera multimediale condivisa.

“Eroi come noi” si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del Parco Fürstenfeldbruck, promosso dal Comune di Cerveteri e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito di un bando ANCI.

L’obiettivo è restituire ai giovani del territorio un polo di aggregazione e benessere, un luogo capace di offrire opportunità formative, stimolare la socializzazione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Le iscrizioni al laboratorio sono aperte e la partecipazione è gratuita. Un’opportunità per chi desidera mettersi in gioco, sperimentare nuovi linguaggi e scoprire come anche una storia apparentemente ordinaria possa diventare qualcosa di straordinario.

Perché, in fondo, il messaggio di “Eroi come noi” è proprio questo: ogni giovane ha una storia da raccontare e ogni storia merita di trovare la propria voce.