Maltempo, i volontari Avab impegnati sul territorio

Nella tarda serata di ieri 5 dicembre fino alle prime ore di questa mattina gli operatori di protezione civile coordinamento Coreir, Avab odv Bracciano, sono stati attivati dalla regione per presidio e controllo del territorio causa meteo avverso. Temporali, forti venti di burrasca e forti scariche elettriche hanno colpito buona parte della costa causando numerosi alberi caduti ed alcuni allagamenti. Gli operatori di protezione civile sono prontamente intervenuti liberando le strade dai tronchi. Lavoro intenso per alcune ore sia per i vigili del fuoco che per i volontari dell’Avab odv Bracciano.

Encomiabile ed incessante l’impegno dei volontari per il territorio: operano su vari fronti d’emergenza in particolare, Coronavirus compresa.