Share Pin 0 Condivisioni

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”

Cerveteri, aperte le iscrizioni per il Comitato di quartiere Rione Casaccia Vignola –

Aperte le iscrizioni per il Comitato di quartiere Rione Casaccia Vignola.

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca – scrivono dal Rione – tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confrontarci a vicenda”.

“Su questa barca ci siamo tutti – hanno proseguito – Mai come prima la nostra comunità si è resa sempre disponibile per aiutare il prossimo, con iniziative per le persone in difficoltà, ‘Spesa solidale – cuore Casacciaro’, feste in piazza e per le vie del Rione, per rendere vivo lo spirito di aggregazione”.

“Adesso vi chiediamo di aiutarci per non far morire i nostri valori di solidarietà e di unione”.

Aperte le iscrizioni per far parte dell’associazione ‘Comitato di quartiere Rione Casaccia Vignola’.

“Con soli 5 euro non solo fai parte di un gruppo ma aiuti a mantenere vivo il futuro della nostra comunità con iniziative sociali e benefiche”.

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Mauro, il segretario Rione Casaccia Vignola, al numero 3387008229.