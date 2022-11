“Manca una strategia organica in difesa della costa”

Maltempo, Ciocchetti (FDI) “Mareggiate nel Lazio tragedia annunciata”

“Una tragedia annunciata. Ciò che è accaduto sul litorale del Lazio era ampiamente prevedibile, vista l’inerzia e la mancanza di interventi organici ormai cronica”. Lo dichiara il deputato Luciano Ciocchetti (Fdi).

“Purtroppo siamo vittime di interventi spot che la Regione Lazio ha fatto, da anni ormai, da sempre direi, senza mai pensare a uno studio organico e a un intervento programmato, di ampio respiro.

Si è pensato ad intervenire ora a Latina, ora ad Ostia, ora a Fregene, senza mai una linea strategica generale, che prendesse come riferimento l’intera linea della costa. In alcuni casi gli interventi sono stati risolutivi, ma solo per una porzione di territorio.

Nella maggior parte dei casi, gli interventi sono stati veri e propri soldi buttati in mare, con spesso ricadute negative in termini di erosione sulle coste a monte o a valle degli interventi stessi.

Non è più possibile procedere in questo modo. Occorre un piano strategico generale per l’intera costa del Lazio, interventi per i quali si calcolino le ricadute sulle altre porzioni di spiaggia; occorre anche stare vicino alla classe imprenditoriale che su questi territori investe, creando posti di lavoro e valorizzando quell’economia blu di cui tanto si parla.

L’Europa in questo può darci una mano – conclude Ciocchetti – a patto però che gli Enti locali siano in grado di presentare progetti all’altezza. Regione e comuni in sinergia, possono e devono intraprendere una nuova strada a tutela di quello che è uno dei patrimoni fondamentali per la nostra economia e la nostra immagine nel mondo”.