Maltempo, 48 ore di incessante lavoro per la Protezione Civile di Cerveteri

“48 ore di incessante lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile che, giorno e notte, ha vigilato sul territorio per far fronte ai temporali che si sono abbattuti su Cerveteri” lo annuncia il sindaco Elena Gubetti in merito al nubifragio che si è abbattuto anche sul territorio cerite in questi giorni.

“I Volontari, guidati da Renato Bisegni, hanno pattugliato le strade intervenendo su caditoie, canali di scolo e mettendo in sicurezza le carreggiate da rami e segnali stradali caduti.

Ringrazio Renato Bisegni e tutto il Gruppo a nome della comunità, per l’encomiabile lavoro svolto su un territorio vasto come quello di Cerveteri e per il grandissimo senso civico dimostrato, come sempre, in queste occasioni”.