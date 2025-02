Maltempo a Santa Marinella, il Presidente del Consiglio comunica interventi imminenti nelle scuole

In seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito Santa Marinella giovedì scorso, si sono verificate infiltrazioni in alcune scuole del territorio, causando disagi e polemiche, soprattutto sui social media.

Come Presidente del Consiglio Comunale e come genitore, sono profondamente rammaricato per i disagi che si sono verificati, in particolare per quanto riguarda la mensa della scuola delle Vignacce.

Voglio però rassicurare tutti: non c’è stato in nessun momento alcun rischio per l’incolumità dei nostri figli dal punto di vista igienico. I lavori di ripristino sono stati immediatamente affidati ad una ditta specializzata e inizieranno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Vorrei anche ricordare gli sforzi compiuti dall’ Amministrazione Tidei per la riapertura di quella scuola rimasta chiusa per molti anni.

Negli ultimi 5 anni, abbiamo realizzato importanti lavori di riqualificazione nelle scuole, tra cui il rifacimento di 28 bagni, la facciata e le finestre della scuola Carducci, interventi che non venivano messi in atto da oltre 20 anni.

Siamo consapevoli che le emergenze possono accadere, soprattutto a causa dell’usura e della mancata manutenzione protrattasi per anni.

Tuttavia, non è assolutamente accettabile che venga fatta strumentalizzazione politica su temi così delicati che riguardano i bambini.

Gli uffici comunali sono pronti a fornire chiarimenti e risposte a chiunque voglia approfondimenti costruttivi, senza alimentare inutili allarmismi.

Emanuele Minghella

Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella