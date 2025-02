La Conad Superstore di Ladispoli accoglie il progetto il Mondo a Tavola di Scuolambiente

I bambini della scuola primaria Ilaria Alpi classi 4C, 4E e 5B sono stati protagonisti del progetto Il Mondo a Tavola condotto dall’ esperta Rosaria Sivo dell’Associazione Scuolambiente.

Il progetto si propone di promuovere l’inclusione attraverso la conoscenza delle differenze nelle abitudini alimentari, del consumo di prodotti provenienti dall’estero, di ricette di paesi vicini e lontani entrati ormai a far parte delle nostre tavole. L’attività didattica ha avuto perciò l’obiettivo di avvicinare gli alunni al rispetto delle risorse alimentari e la necessità di una corretta alimentazione. “Proprio in questa opera di sensibilizzazione abbiamo avuto la preziosa collaborazione di Maheba Papi Direttrice della Conad Superstore di Ladispoli che ha accolto i bambini dell’Ilaria Alpi per una visita guidata all’interno della struttura a cura del personale della struttura molto competente e gentile” ha spiegato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri.

I bambini e le insegnanti hanno partecipato con interesse e al termine del percorso hanno potuto gustare una merenda generosa offerta dalla Conad Superstore