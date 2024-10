Maltempo a Santa Marinella, avviso alla cittadinanza del Sindaco Tidei su ripristino viabilità –

La Polizia Locale Informa la cittadinanza che sono in corso gli interventi dei mezzi del Comune per ripristinare, dove possibile, la viabilità a seguito dei disagi che si sono verificati per effetto delle intense piogge attualmente ancora in corso.

Risultano completamente BLOCCATE al traffico per allagamento le strade:

– Statale SS1 Aurelia dal tratto Via Abbadia fino ad ingresso Autostrada A12

– Località Perrazzeta, cometamente allagata

Si segnala un albero caduto in via Catone, si sta lavorando per rimuoverlo.

– Chiuso passaggio pedonale Ponton del Castrato.

Aggiornamenti nelle prossime ore.