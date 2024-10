Maltempo a Civitavecchia, Vigili del Fuoco in azione in Via Aurelia per soccorso a persone bloccate in auto dall’acqua –

Cause avverse condizioni meteo i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati su tutto il territorio cittadino e non solo per i numerosi allagamenti e soccorsi a persona rimaste in difficoltà.

Già nella serata di ieri i Vigili del Fuoco hanno soccorso due persone impossibilitate ad uscire dal proprio veicolo, rimasto bloccato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, altezza svincolo autostrada Civitavecchia sud.

Al momento stanno smistando più interventi possibile.

Seguiranno aggiornamenti.