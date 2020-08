Malore alle Sabbie Nere, interviene l’ambulanza

Condividi Pin 0 Condivisioni

secondo la prima ricostruzione una ragazzina di 14 anni si sarebbe sentita male

Malore in spiaggia per una adolescente alle Sabbie Nere. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata subito avvertita la Croce Rossa, che è intervenuta con un’auto ambulanza per prestare i primi soccorsi.