Disponibile sul portale di Villa Altieri

Maggio dei Libri, online “Diari di viaggio degli scrittori stranieri del Grand Tour nel territorio metropolitano”

Per il “Maggio dei Libri”, la Biblioteca istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale e Archivio Storico di Villa Altieri hanno predisposto una nuova mostra bibliografica e iconografica virtuale dedicata ai “Diari di viaggio degli scrittori stranieri del Grand Tour nel territorio metropolitano”. In continuità anche con il progetto “Narrare il territorio” dell’edizione del 2020, il tema che il Ministero Cultura ha individuato per l’edizione 2021 l’amore per la conoscenza di nuovi luoghi e quindi viaggi e itinerari formativi e culturali. Con libri, documenti, stampe e risorse digitali, letture, e-book, la mostra virtuale proporrà resoconti di viaggio, diari, cronache, opere d’arte degli scrittori, scrittrici e artisti stranieri viaggiatori nel territorio metropolitano durante il classico Grand -tour in Italia dal XVIII al XX secolo.

Per il mese di maggio è previsto un secondo appuntamento, a partire dal 25, con la rubrica “Novità in vetrina” dedicata ai volumi di recente acquisizione, presenti solo nel catalogo della Biblioteca, dedicati alla valorizzazione e conoscenza di storia, tradizioni, costumi e patrimonio storico-artistico dei Comuni del territorio metropolitano.

La mostra è visibile qui



“Con le difficoltà vissute lo scorso anno, che hanno limitato la fruizione diretta di contenuti culturali, le attività della Biblioteca si sono rimodulate, con l’opportunità di realizzare mostre sempre più ricche di contenuti digitali e multimediali, sperimentando nuove modalità di conoscenza e valorizzazione dei servizi culturali, offerti gratuitamente ai nostri concittadini. Conoscere il territorio e il nostro ricco patrimonio artistico e culturale attraverso le impressioni e lo sguardo di illustri letterati stranieri come Goethe, Henry James e Emile Zola, è senza dubbio un modo per arricchire anche il nostro sguardo e la prospettiva attraverso cui apprezziamo e conosciamo il nostro territorio e la sua storia”.

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.