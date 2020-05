Condividi Pin 5 Condivisioni

M5S Ladispoli: ”Sospensione tassa suolo pubblico per bar e ristoranti”

“Durante la fase 2 è necessario fare tutto il possibile per agevolare la ripartenza delle attività commerciali, pesantemente segnate dalla crisi dovuta all’emergenza coronavirus.

Per favorire l’adeguamento alle distanze dei tavoli all’aperto, il Governo ha inserito nel decreto Rilancio la sospensione del pagamento della tassa per il suolo pubblico per bar e ristoranti. Una misura straordinaria per favorire la ripartenza di questo settore, fondamentale per la nostra economia.

Incrementare gli spazi a disposizione significa poter accogliere i clienti in sicurezza, garantendo il rispetto delle distanze per il contenimento del contagio. È previsto inoltre un credito d’imposta per adeguare l’ambiente di lavoro alle nuove misure di contrasto al coronavirus.

Continueremo a lavorare per fare in modo che locali, bar e ristoranti, ma anche le altre attività commerciali, possano ripartire in tutta sicurezza e tornare, al più presto, alla normalità”.

In una nota, il Movimento Cinque Stelle Ladispoli