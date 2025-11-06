M5S: ” La regione si attivi per la linea ferroviaria da Civitavecchia”

Il blocco della linea ferroviaria di ieri è stato l’ ennesimo disservizio su una linea che merita la giusta attenzione da parte della Regione, che ha competenza diretta sui trasporti ferroviari.

A livello comunale stiamo mettendo in campo tutto ciò che possiamo e grazie all’ impegno concreto del nostro assessore M5S Enzo D’antò, in collaborazione con gli altri attori dell’amministrazione comunale, a breve partiranno i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria per renderla accogliente ed adeguata ai frequentatori.

Ricordiamo che la linea Fl5 trasporta ogni giorno migliaia di studenti, lavoratori, cittadini che si recano nelle grandi strutture sanitarie e turistiche.

Chiediamo quindi ai rappresentanti del territorio che siedono nella maggioranza regionale di attivarsi in prima persona per le manutenzioni ed il potenziamento di una linea ferroviaria che è il primo biglietto da visita dell’Italia per tanti crocieristi, che sperano di raggiungere la capitale con i mezzi pubblici e troppo spesso si ritrovano ad affrontare viaggi della speranza.

Gruppo territoriale M5S Civitavecchia