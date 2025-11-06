Regione Lazio: Oltre Due Milioni di Euro Stanziati per l’Emergenza Umanitaria a Gaza e in Cisgiordania

La Regione Lazio ha annunciato uno stanziamento complessivo di 2,1 milioni di euro destinati al supporto umanitario nelle aree colpite dal conflitto in Medio Oriente. La notizia è stata comunicata oggi, specificando l’allocazione dei fondi e i progetti che verranno sostenuti.

Lo stanziamento, approvato a luglio, è così ripartito:

1,1 milioni di euro saranno impiegati in collaborazione diretta con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per affrontare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. L’obiettivo specifico di questa collaborazione è la ricostruzione di un centro dedicato alle donne operate al seno .

1 milione di euro sarà destinato a interventi in Cisgiordania, in collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare l'implementazione di cliniche mobili e per garantire il sostegno psicologico, con particolare attenzione ai giovani.

Il progetto della Regione Lazio mira a fornire un aiuto concreto in risposta alla crisi, concentrandosi sul sostegno sanitario e psicologico per le popolazioni civili, considerate le fasce più vulnerabili.