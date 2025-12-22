Sabato 3 gennaio 2026 scambio solidale di giochi e libri per bambini

M5S, Giocattoli in Movimento: a Cerveteri la solidarietà passa dal riuso –

Dal GT M5S Cerveteri riceviamo e pubblichiamo

In un periodo segnato dal consumismo e dallo spreco, l’iniziativa “Giocattoli in Movimento” organizzata dal GT. M5S Cerveteri, vuol essere un messaggio semplice ma potente: per rendere felici i bambini non serve comprare di più, ma condividere meglio.

Sabato 3 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, in Largo Almunecar a Cerveteri, si terrà una giornata dedicata allo scambio solidale di giocattoli e libri per bambini. Il meccanismo è semplice: chi partecipa può portare due o più giochi o libri usati, integri e utilizzabili, e in cambio sceglierne uno tra quelli disponibili.

L’iniziativa unisce solidarietà, sostenibilità ed economia circolare, promuovendo il riuso come alternativa concreta allo spreco e come occasione educativa per grandi e piccoli. Un gesto semplice che diventa una lezione di valore: un gioco non perde importanza con il tempo, se continua a regalare sorrisi.

I giocattoli raccolti che non verranno scambiati saranno donati alle associazioni “Animo” e “Humanitas – sede La Cittadella della Solidarietà di Ladispoli”, rafforzando il legame tra territorio, volontariato e inclusione sociale.

“Giocattoli in Movimento” invita tutti, prima di acquistare un nuovo regalo, a guardare nei propri cassetti e a scegliere il riuso come atto d’amore verso i bambini e il futuro del pianeta.

Donare è riusare. Riusare è amare il futuro.