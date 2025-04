M5S Cerveteri: “A Roma per dire NO alla guerra e SÌ alla speranza” –

Ieri, le strade di Roma si sono riempite di voci, volti e cuori uniti per lanciare un messaggio forte e necessario: “La guerra uccide la pace.”

Il Gruppo Territoriale di Cerveteri del MoVimento 5 Stelle ha partecipato con convinzione alla grande manifestazione per la pace, portando in alto la bandiera del dialogo, della solidarietà e della diplomazia.

In un tempo in cui il rumore delle armi tenta di soffocare ogni spiraglio di confronto, abbiamo scelto di farci sentire. Abbiamo scelto la vita, il rispetto tra i popoli e il ripudio della guerra, come sancito dalla nostra Costituzione nata dalla Resistenza.

La partecipazione è stata straordinaria: i report parlano di oltre centomila persone. Ma, al di là dei numeri, ciò che ha reso speciale questa giornata è stato il sentirsi parte di una comunità viva, concreta, umana. Una comunità che ha camminato “con il cuore in mano” e ha fatto battere all’unisono la speranza.

No alle armi. No alla guerra. Sì alla pace. Sì alla giustizia sociale. Sì al rispetto della nostra Costituzione.

Ringraziamo di cuore tutte e tutti coloro che hanno scelto di esserci. Questo è solo l’inizio. Perché siamo popolo, e non potranno più ignorarci.

MoVimento 5 Stelle – Gruppo Territoriale di Cerveteri