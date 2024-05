L’XCO Etrusco Città di Cerveteri, decreterà i campioni laziali XCO per la stagione in corso

Un evento organizzato dalla Tirreno Bike per decretare i campioni della XCO della stagione

Dopo una stagione di impegni e successi, la Tirreno Bike chiude con un evento organizzato dalla società, che determinerà i campioni regionali nelle categorie Agonistiche Giovanili e Amatoriali della F.C.I. Si torna sul vecchio tracciato, dove oltre alla tecnica di guida verrà messa a dura prova la tattica di gara, la location dell’evento sarà l’area adiacente alla necropoli della Banditaccia.

Appuntamento per le operazioni pregara e alle ore 7 in via dei Vignali nei pressi del nuovo Cimitero mentre la prima partenza è fissata alle 9.15 e vedrà scattare Juniores, Donne e Master 2^ fascia. Alle 10.30 invece partirà la prova più lunga del programma, quella riservata ad Open e Master 1^ fascia. L’ultimo start di giornata, sicuramente il più numeroso, vedrà in griglia Allievi, Esordienti e Promozionale G6 ed è previsto alle 12.15.

In palio a Cerveteri anche i punti TOP CLASS che richiameranno atleti da fuori regione come confermato dalle prime iscrizioni arrivate alla società organizzatrice. Lo staff della Tirreno Bike sta curando ogni minimo particolare dell’evento per regalare a tutti una bella giornata di sport ed è supportato in questa occasione dagli sponsor.

Tutte le categorie riceveranno, per i primi cinque classificati, premi in natura mentre per le società più numerose è prevista la premiazione delle prime tre classificate. Non ci sarà la riunione tecnica e tutte le informazioni relative alla gara verranno pubblicate nella pagina Facebook ufficiale XCO LAZIO CUP 24 ore prima della gara.